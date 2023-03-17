Память погибших на СВО бойцов увековечили в школе Комсомольска-на-Амуре Фото: администрация Хабаровска

В Комсомольске-на-Амуре увековечили память погибших на спецоперации выпускников школы №23. Братья Сергей и Артем Крючеки и Сергей Мисилин учились здесь. У каждого – Орден Мужества, посмертно. В «уголке» героев разместили портреты солдат. На мероприятии, помимо школьников, присутствовали и родители бойцов.

- Когда он учился в ДВВОКУ в Благовещенске, у них был девиз: «Душу – Богу, сердце – Родине, честь – никому». Я считаю, братья Крючеки, Сергей и Артем, и еще Сергей – честь свою не уронили, они ее не запятнали, не испачкали, - сказал Николай Мисилин, отец Сергея Мисилина.

Память погибших бойцов собравшиеся почтили минутой молчания, а к портретам возложили цветы.

А в школе №15 Хабаровска появились две «Парты Героев». Их посвятили пятерым участникам Великой Отечественной войны. На ученических столах изображены портреты солдат, рассказана их биография, подвиг и указаны награды, которые они получили.

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