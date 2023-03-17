За избиение женщины до смерти осудили жителя Магадана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ближайшие восемь лет в колонии строгого режима проведет 35-летний житель Магадана. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, в следствие которого умерла женщина.

Собранных следователями доказательств суду оказалось достаточно, чтобы вынести вердикт по делу.

Все случилось 13 июля прошлого года. В тот вечер мужчина выпивал со своей знакомом в комнате общежития по улице Якутской. Пара поругалась. Тогда магаданец не придумал ничего лучше, как ударить женщину. Двух ударов по голове хватило, чтобы у нее появилась закрытая черепно-мозговая травма, от которой она вскоро умерла прямо на месте.

В итоге суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В Хабаровске мужчина жестоко расправился с мужчиной прямо в подъезде.

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