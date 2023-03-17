Шарахнул бутылкой по голове: мужчина расправился с жителем Хабаровска в подъезде

Злодей схватил нож и нанес новому приятелю 31 удар прямо на лестничной площадке Фото: Иван МАКЕЕВ

Персонаж с очень богатым уголовным прошлым совершил в самом центре Хабаровска жестокое преступление. Прямо в подъезде на лестничной площадке он изо всех сил ударил нового знакомого бутылкой, а потом достал нож и нанес им 31 удар в область шеи и тела. Хабаровчанин скончался на месте, а злодея уже осудили на восемь с половиной лет колонии строгого режима.

Что произошло

Завершив свой рабочий день, мужчина отправился домой на Амурский бульвар. По дороге надумал зайти к соседу из другого подъезда, выпить, поговорить, расслабиться. Когда стал подниматься, столкнулся с незнакомым мужчиной. Несмотря на то, что они видели друг друга впервые, разговорились и решили вместе употребить горячительное.

Застолье устроили прямо в подъезде, на площадке. Достали закуску, но не оказалось ножа под рукой - пошли просить по соседям. Обзаведясь ножом, они завершили все приготовления и стали распивать алкоголь, вместе с ними был еще один мужчина, но в скором времени он удалился.

В какой-то момент между новоявленными товарищами возник спор, а затем сильная ссора. Мужчина, тот, что с уголовным опытом, схватил бутылку и шарахнул ею своего приятеля. На этом он не остановился, гнев уже охватил его, и под руку попался тот самый соседский нож…

В итоге он нанес мужчине 31 удар ножом. Бил он его в шею, в область живота и вообще по всему телу. Картина вышла жуткая, вся площадка оказалась залита кровью, мужчина от такого количества ударов скончался на месте. Испугавшиеся соседи, конечно, вызвали правоохранительные органы, и затем началось разбирательство.

Как рассказали редакции «КП» - Хабаровск» в СУ СК России по Хабаровскому краю, раньше злодей уже привлекался к уголовной ответственности. В его послужном списке есть особо тяжкие преступления, в том числе причинение смерти человеку по неосторожности.

Убитому мужчине было 43 года, убийце - 48. Что именно стало причиной конфликта, доподлинно неизвестно, но ссора произошла на почве выпитого спиртного. Мужчину задержали и завели на него уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

После расследования и сбора доказательств дело ушло в суд. Заседание уже состоялось, мужчина признал свою вину и выслушал приговор - он отправится на восемь лет и шесть месяцев в колонию строго режима.

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