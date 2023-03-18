Хабаровская ГИБДД провела проверку падения машины в котлован на Герасимова

Иномарка провалилась в шестиметровую яму Фото: @mestoprodv

Машина жителя Хабаровска упала в огромный котлован у дома по Герасимова. 34. Водитель рассказал, что возвращался ночью домой, когда проезжая часть внезапно оборвалась, и автомобиль с лязгом полетел вниз. Иномарка перевернулась и упала на крышу.

Как объяснил мужчина, в темноте он не увидел, что посреди дороги есть яма. Когда он дернул руль в сторону, было уже слишком поздно и машину по инерции унесло вниз. К счастью, водитель успел выбраться, а машина заполнилась водой.

Автомобиль провалился в вырытый котлован на дороге в Хабаровске Фото: @mestoprodv

- В ходе проверки информации по ДТП, где совершено опрокидывание транспортного средства «Subaru Outback» в технический котлован для проводки коммуникаций был проведен осмотр места происшествия и составлен акт, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

Сотрудники отправили запрос в администрацию Хабаровска на предмет наличия разрешительной документации о работах на указанном участке. Водителей призвали быть осторожными на дорогах и внимательно проверять маршруты пути.

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