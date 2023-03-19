Скакун ускакал: лошадь сбежала из загона, испугавшись поезда в Биробиджане

Видео с гуляющей по ночному Биробиджану лошадью сняли очевидцы Фото: @livebir Фото: Социальные сети

Биробиджанцы заметили в городе необычного участника дорожного движения. Посреди ночи по улицам областного центра неспешным шагом прогуливалась лошадь. Белоснежное животное удалось снять камере видеорегистратора, установленной в автомобиле местного жителя. Видео с конем уже разошлось по городским пабликам.

В сети пишут, что лошадь сбежала из загона, испугавшись звука поезда. Она выломала ворота и ускакала далеко от дома. Очевидцы, которым удалось заметить коня, писали о его передвижениях по городу, благодаря чему к утру животное удалось разыскать. Сообщается, что сейчас лошадь уже передали хозяину.

Напомним, в конце прошлого года в Хабаровске произошла не менее странная история, главным героем которой стала одноглазая лошадь. Женщина украла коня и продала его случайному прохожему.

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