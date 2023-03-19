23 спасателя потушили пожар в жилом доме в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

18 марта в пожарную часть Магадана поступило сообщение о горящем частном доме на улице 2-й переулок Транспортный. Так как огонь успел разбушеваться, на место были направлены четыре машины. Прибыв по адресу, 23 спасателя приступили к ликвидации возгорания.

- В ходе разведки пострадавших не обнаружено. Полностью ликвидировать пожар ужалось быстро, но огонь успел повредить часть дома, стену, кровлю и потолок. Также сгорели некоторые домашние вещи, - рассказали в ГУ МЧС по Магаданской области.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Ущерб и причины ЧП еще устанавливаются.

Напомним, накануне пожар произошел в ЕАО, где из-за дыма погибли 12 куриц. Возгорание произошло в квартире, которая использовалась как курятник.

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