Авиарейсы по маршруту Хабаровск – Николаевск – Охотск перенесли на 21 марта Фото: "ХабАвиа"

Хоть в центральной части Хабаровского края уже распогодилось после затяжного действия циклона, на севере региона обстановка все еще неблагоприятная. В связи с этим некоторые авиарейсы в крайние районы перенесены с 20 на 21 марта.

- Рейсы 401 и 402 по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск переносятся на 21 марта. Причиной стала погода в Охотске. Там сильный боковой ветер, достигающий 10-15 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе «ХабАвиа».

Вылет из Хабаровска запланирован на 21 марта на 9:20.

Напомним, ранее министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус написала в своем телеграм-канале, что уже к концу марта из Хабаровска запустят прямые рейсы в Пекин. Их будет обслуживать авиакомпания «Аврора».

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