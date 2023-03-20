Отечественное оборудование ввели в работу в хабаровской больнице имени Сергеева Фото: Олег УКЛАДОВ

Хабаровский край взял курс на импортозамещение и активно ему следует. Это касается всех отраслей экономики и социальной сферы. Активно движется процесс и в медицинской отрасли. Накануне в краевую больницу №1 имени Сергеева в Хабаровске доставили новое оборудование, и уже сейчас отечественные аппараты запустили в работу.

- Рентгеновский аппарат «РЕНЕКС» нового поколения приобрели за счет средств ОМС. Он предназначен для проведения рентгеноскопических и рентгенографических исследований, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Кроме нового оборудования в регионе увеличивается число проводимых высокотехнологичных операций. Так, например, недавно лучшие хирурги края выполнили сложную операцию на мозге у трехнедельного младенца в Перинатальном центре имени профессора Г. С. Постола. Ребенку установили шунт, который позволил обеспечить отток лишней жидкости.

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