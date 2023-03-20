Свой автомобиль в зону СВО передал глава Верхнебуреинского района Фото: Алексей Маслов

Жители Хабаровского края продолжают помогать участникам спецоперации. В зону проведения боевых действий то и дело отправляют гуманитарный грузы, люди передают свое имущество, в том числе, и автомобили. Алексей Маслов, глава Верхнебуреинского района, тоже решил отправить на передовую свой внедорожник.

- На семейном совете единогласно решили - передать любимый, семейный автомобиль (на котором мы изредка выезжали на природу) в зону проведения СВО, - сказал Алексей Маслов.

Он отметил, что лучше машины для тяжелых условий, чем «восьмидесяточка», как у него, еще не придумали. Сейчас машина находится в спецподразделении. На СВО ее отправят на следующей неделе при поддержке губернатора Михаила Дегтярева.

Ранее в школе №23 Комсомольска-на-Амуре увековечили память погибших на спецоперации парней. Теперь в ней появился уголок, в котором размесили портреты братьев Сергея и Артема Крючеков и Сергея Мисилина.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.