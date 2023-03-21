Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья обсудят в Хабаровском крае 21 марта
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Минобрнауки Хабаровского края приглашает всех желающих на совещание, которое пройдет в режиме видеоконференции. Темой собрания станет зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья в школы и средние специальные учебные заведения.
- Любой человек сможет подключиться к трансляции. Старт – 21 марта в 15:00, - рассказали в минобрнауки по хабаровскому краю.
Участие в обсуждении примут сотрудники ведомства, руководители управлений образования по Хабаровску и Комсомольску, родители детей с ограниченными возможностями здоровья и представители организации «ВОРДИ» (организация родителей и представителей детей-инвалидов и взрослых с ментальными нарушениями, - прим. ред.). Подключиться к трансляции можно по ссылке.
Напомним, в Хабаровском крае создают необходимые условия для досуга с инклюзивным направлением. Для людей с ограниченными возможностями устраивают все больше мероприятий и способов развлечений.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru