В мэрии назвали имена четырех кандидатов на звание почетного гражданина Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске закончился прием документов для участия в конкурсе на звание почетного гражданина краевой столицы. Всего было зарегистрировано четыре кандидата. Их мена назвали во время аппаратного совещания мэрии в понедельник, 20 марта^

- космонавт Петр Дубров;

- глава ООО «Али» Новруз Мамедов;

- руководитель центра детского творчества «Народные ремесла» Ольга Жученко;

- директор кадетской школы №1 имени Ушакова Григорий Борщеговский.

Напомним, в Хабаровске продлили прием заявок на конкурс по предоставлению грантов СОНКО. Подать документы теперь можно до 24 марта. Получить деньги можно на реализацию разных проектов: профилактику соцсиротства, поддержку и защиту материнства, отцовства и детства, улучшение жизни пожилых, адаптация инвалидов и их семей и многое другое.

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