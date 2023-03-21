В мэрии назвали имена четырех кандидатов на звание почетного гражданина Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске закончился прием документов для участия в конкурсе на звание почетного гражданина краевой столицы. Всего было зарегистрировано четыре кандидата. Их мена назвали во время аппаратного совещания мэрии в понедельник, 20 марта^
- космонавт Петр Дубров;
- глава ООО «Али» Новруз Мамедов;
- руководитель центра детского творчества «Народные ремесла» Ольга Жученко;
- директор кадетской школы №1 имени Ушакова Григорий Борщеговский.
Напомним, в Хабаровске продлили прием заявок на конкурс по предоставлению грантов СОНКО. Подать документы теперь можно до 24 марта. Получить деньги можно на реализацию разных проектов: профилактику соцсиротства, поддержку и защиту материнства, отцовства и детства, улучшение жизни пожилых, адаптация инвалидов и их семей и многое другое.
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