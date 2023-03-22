Подоспели вовремя: мужчину в тяжелом состоянии спасли из пожара в Магадане

Спасатели достали мужчину из горящей квартиры в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Поздним вечером 21 марта произошел пожар на втором этаже дома на Пролетарской в Магадане. Очевидцы вызвали спасателей. Они приехали к месту ЧП через несколько минут. Сформированные звенья газодымозащитной службы отправились на разведку в квартиру. Внутри они обнаружили пострадавшего.

- В квартире находился 27-летний мужчина. Его эвакуировали из горящей квартиры и передали сотрудникам скорой помощи, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Огонь удалось потушить за шесть минут. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Пламя уничтожило матрац и двуспальную кровать, повредило обои и натяжной потолок. Что стало причиной пожара, устанавливают дознаватели. Специалисты оценивают ущерб.

Ранее «Комсомольская правда» в Хабаровске» писала о пожаре, произошедшем в селе Тополево. Возгорание произошло на балконе квартиры на третьем этаже.

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