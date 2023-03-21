Весь этаж был в дыму: сотрудники МЧС оперативно потушили пожар в жилом доме в селе Тополево

Сотрудники МЧС оперативно локализовали и потушили возгорание на балконе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вой сирен пожарных расчетов раздался в селе Тополево вечером 20 марта. Оперативная смена ГУ МЧС России по Хабаровскому краю получила сообщение о возгорании в жилом доме на переулке Новом.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что на балконе третьего этажа загорелись вещи. Пожарные приступили к ликвидации открытого огня.

- Вызов поступил от жильцов дома. Хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание, находилась на месте. Сотрудники Госпожнадзора проведут беседы со свидетелями происшествия и установят причины произошедшего, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

До прибытия пожарных машин 15 жильцов многоквартирного дома самостоятельно покинули здание, из них пятеро детей. Отмечается, что из-за тления образовался едкий дым, который затянул весь этаж и находящиеся там соседние квартиры.

В 20:53 пожар удалось локализовать, а всего через три минуты полностью потушить открытое горение. В 21:20 его полностью потушили. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огонь повредил балкон и его внутреннюю отделку из сайдинга. Обошлось без пострадавших.

- Бывают случаи, когда непотушенные сигаретные бычки становятся причинами пожаров. Они залетают на балконы, которые не застеклены. Возможно возникновение пожара из-за неправильной эксплуатации электроприборов. Все причины будут устанавливаться сотрудниками Госпожнадзора. При любом пожаре рассматривается весь спектр причин возникновения пожара, - отметили в ведомстве.

К тушению вечернего возгорания привлекалось три единицы техники и девять человек личного состава подразделений пожарной охраны Хабаровска.

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