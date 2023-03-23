Минздрав и Росздравнадзор взяли под контроль дело об ожоге грудничка в больнице Николаевска-на-Амуре

Мальчика обварили в родильном отделении центральной районной больницы Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Хабаровского края взяли под контроль историю с ожогом новорожденного в Николаевске-на-Амуре 13 марта. Напомним, что мальчика обварили в родильном отделении центральной районной больницы. Ребенку на тот момент было всего три дня от роду.

Предварительно, малыш получил травму во время купания. Из крана внезапно потекла горячая вода, медсестра заметила это быстро, но кипяток успел попасть на нежную кожу младенца. Сотрудница больницы получила дисциплинарное взыскание, она принесла свои извинения. Мать с ребенком выписаны.

По факту случившегося свои проверки организовали минздрав и Росздравнадзор. В ситуации разбираются следственный комитет и прокуратура региона.

- В рамках следственных мероприятий будет дана всесторонняя оценка действиям работников медицинского учреждения и установлены причины случившегося. По результатам проверки будет принято решение, - сообщили в контролирующих органах.

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