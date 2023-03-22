Обварили грудничка: что случилось с младенцем в больнице в Хабаровском крае

Через три дня младенца принесли матери, которая обнаружила на сыне то самое непонятное пятно. Фото: t.me/nikolaevskonamur Фото: Социальные сети

«Мальчик родился совершенно здоровым (спасибо большое врачу). Вскоре ребенка принесли маме, сказав: «У малыша опрелость!» - такое сообщение распространяется в соцсетях и сопровождается жуткими кадрами. На них у новорожденного на теле виднеется огромное красное пятно. Не нужно специальных знаний, чтобы разглядеть в отметине сильный ожог.

ТРАВМА В ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЗНИ

Малыш появился на свет 10 марта в Николаевской районной центральной больнице. Похоже, роды были непростые, но все обошлось, и это замечательно. Через три дня младенца принесли матери, которая обнаружила на сыне то самое пятно. Женщина была не просто в шоке: смешались и паника, и злость, и страх. Она сняла пятно на видео, которое и наделало шуму в соцсетях.

- Марля прилипает и от этого вся желтая. Я не знаю, что делать, - сказала мама новорожденного на видео.

Красная отметина оказалась ожогом. Как рассказали «КП» - Хабаровск» знакомые с ситуацией источники в сфере здравоохранения, ЧП случилось в момент, когда медсестра подмывала малыша. По информации собеседников, внезапно из крана пошла горячая вода. Новорожденного сразу же убрали из-под струи, однако в силу нежности кожи младенца травма приобрела больший масштаб.

РЕАКЦИЯ

- По словам главного врача Николаевской ЦРБ Анжелы Кондаковой, проведена служебная проверка, медсестра получила дисциплинарное наказание. Ребенок к настоящему времени уже выписан, в дальнейшем лечении не нуждается, финансовых затрат по лечению ребенка не было со стороны родителей, родителям принесены извинения, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе минздрава региона.

Однако знакомые семьи пострадавшего малыша настаивают: «Ребенку сорвали волдырь и приложили повязку, чтобы скрыть травму». Коллеги медсестры с этим категорически не согласны. Рассказывать свою версию событий и те, и другие пока отказываются. В ситуации будет разбираться прокуратура.

- Николаевским-на-Амуре городским прокурором организован контроль за ходом и результатами проверки сотрудниками правоохранительных органов информации о получении новорожденным ребенком ожога в городе Николаевске-на-Амуре, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Если вам что-либо известно об этой ситуации, или вы знакомы с участниками конфликта, напишите нам в WhatsApp: +7 962-223-38-83; почта: red.habkp@phkp.ru.

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