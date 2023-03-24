Работу общественного транспорта проверили сотрудники администрации Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники хабаровского управления промышленности, транспорта, связи проверяют работу общественного транспорта. На этот раз они устроили рейд по муниципальным маршрутам №№ 56, 56-1 и 24-1. Проверяющих интересовало, как соблюдается расписание, соответствует ли температура в салоне установленным нормам, насколько чисто в автобусах и то, насколько близко подъезжают водители к посадочной площадке.

- Проверка проходила на остановке «Южнопортовая». Мы выяснили, что на маршруте №24-1 при плановом интервале семь-восемь минут время ожидания автобуса составило до девяти минут. На маршруте №56 автобусы ходят с интервалом 8-15 минут, а должны каждые семь минут. График движения автобусов сбивается в часы пик, когда появляются пробки на проспекте 60-летия Октября. Еще одна причина - перекрытие ж/д переездов, - сказала Елена Калачева, представитель городского управления транспорта.

Специалисты не зафиксировали давки в автобусах. В салонах были люди, но в пределах допустимых норм.

Напомним, в середине марта мэрия и перевозчики Хабаровска обсудили работу общественного транспорта и изменения, которые ждут краевую столицу в скором времени.

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