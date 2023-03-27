Магазины «Пятерочка» не вытеснят хабаровские гипермаркеты Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В Хабаровске начали открываться магазины «Пятерочка», которых так долго ждали жители краевой столицы. 24 марта в городе открыли двери четыре торговые точки, но представители федерального ретейлера обещают, что скоро их будет несколько десятков.

Новые магазины не будут конкурировать с хабаровскими гипермаркетами. По мнению представителей сети, в этом нет смысла. Более востребованы сейчас придомовые торговые точки в пешей доступности для жителей города. Люди неохотно выезжают за покупками, когда рядом с домом они могут купить все необходимое. Такой политики компания придерживается уже несколько лет.

Напомним, представители федерального ретейлера ранее говорили о том, что в Хабаровском крае к концу 2023 года будет открыто около 90 магазинов и создан логистический центр, благодаря которому товары можно будет доставлять по всему ДФО.

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