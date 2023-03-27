Опрос по качеству транспортного обслуживания запустили в Хабаровском крае
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровском крае запустили опрос о качестве пассажироперевозок и транспортного обслуживания. Любой желающий может ответить на несколько вопросов и поставить свою оценку работе общественного транспорта. Для этого нужно перейти на сайт нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и перейти к опросу.
- Участвовать в опросе могут жители Хабаровска и Комсомольска. Целью исследования является объективная оценка качества транспортного обслуживания в городских агломерациях, - говорится в сообщении краевого минтранса.
Опрос будет открыт до 29 марта. По его итогам будет рассчитан показатель «Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях».
Напомним, с апреля 2023 года на трех автобусных маршрутах Хабаровска поднимется стоимость проезда. В марте тарифы подняли еще на шести маршрутах. Череда удорожаний продолжается в краевой столице.
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