Иномарка сбила ребенка в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске сбили ребенка. Он переходил дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода - до «зебры» нужно было сделать несколько шагов.

Авария случилась на Калинина. 11-летний ребенок угодил под колеса Toyota Vitz. В итоге он получил травмы.

Инспекторы ГИБДД напоминают об осторожности водителям и пешеходам. Первым порекомендовали снижать скорость при подъезде к переходу, а пешеходам – не нарушать правила и пересекать дорогу только в разрешенном месте на зеленый сигнал светофора.

Ранее авария произошла в Вяземском районе. Водитель иномарки не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, а потом перевернулась. Травмы получили два человека – сам водитель и пассажир. Их отправили в больницу, а сотрудники полиции начали проверку. Им предстоит выяснить все подробности аварии.

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