Аварийный дом на улице Серова снесли в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Еще один аварийный барак снесли в Хабаровске. На этот раз был разрушен дом №7 на Серова в поселке Горького. Деревянная двухэтажка попала в список непригодных для проживания еще 10 лет назад - в 2013-м. Тогда здание постепенно начало уходить под землю. Чуть позже дом внесли в краевую программу по переселению из аварийного жилья. К тому моменту в нем обитали 29 человек.

Стоимость расселения барака превысила 36 миллионов рублей. Прежним жильцам выдали квартиры в Индустриальном и Железнодорожном районах еще год назад, и только сейчас пустующая постройка была снесена.

- По адресной программе Хабаровского края мы расселили уже 277 семей. Некоторые из них выбрали переезд в благоустроенные квартиры, а остальные решили получить денежные компенсации, - сказала Светлана Верещагина, глава управления жилфонда и приватизации жилья администрации Хабаровска.

В 2023 году в городе построят многоквартирные дома в районе Аэродромной. Это позволит расселить еще 307 семей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.