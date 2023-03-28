Дом сгорел из-за заряжающегося телефона в Биробиджане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
В Биробиджане сгорел дом на частной территории. Причиной стал мобильный телефон, стоящий на зарядке. Хозяин оставил его без присмотра и ушел по своим делам.
- Собственник увидел, что горит домик, когда пламя уже факелом объяло крышу. Он вызвал спасателей и попытался потушить огонь, - рассказали в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.
Возгорание удалось ликвидировать уже через час благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей. Позже стала известна и причина: оставленный на зарядке мобильник. В МЧС уточнили, что других электроприборов в сеть включено не было.
Ранее в торговом центре Хабаровска произошел крупный пожар. Два часа понадобилась спасателям, чтобы победить огонь. Сообщение о возгорании поступило специалистам марта в 3:05. На место тут же отправились расчеты хабаровского МЧС.
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