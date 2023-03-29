За угон машины у семьи осудили молодого человека в Магадане Фото: Евгения ГУСЕВА

В Магадане вынесли приговор 23-летнему парню. Его обвиняют в угоне, который он совершил в сентябре прошлого года.

В тот вечер пьяный молодой человек гулял недалеко от магазина «Домино». У него возникло желание прокатиться на чужой машине, которую он заприметил. К тому же, она была заведена, а в замке зажигания находился ключ.

- На машине Honda CR-V в магазин приехала супружеская пара. Семья оставила транспортное средство с заведенным двигателем и с ключом в замке зажигания и отправилась за покупками, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Но угонщика поймали полицейские. Автомобиль они вернули владельцам. Суд вынес приговор: два года ограничения свободы.

Напомним, в Хабаровске осудят грабителя, который в декабре прошлого года ворвался в офис микрозаймов и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги.

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