Без шансов на жизнь: мужчина под наркотиками насмерть сбил человека в Магадане

Мужчине вынесли приговор за смертельное ДТП в Магадане Фото: скриншот из видео

Суд вынес приговор 33-летнему жителю Магадана, по вине которого погибла женщина. Ему дали семь лет колонии общего режима.

Авария произошла днем 16 июля 2022 года. 48-летняя женщина переходила проезжую часть около дома №26 по Дзержинского по «зебре». Водитель не уступил пешеходу и на высокой скорости сбил человека. Удар был настолько сильным, что женщину отбросило на несколько метров. К несчастью, она погибла на месте, не дождавшись медиков.

- Полицейские установили, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения, а также превысил допустимую скорость движения, - рассказали в УМВД россии по Магаданской области.

На мужчину завели уголовное дело. Во время следствия он раскаялся и полностью признал вину. Суд приговорил его к колонии строгого режима. Виновник аварии проведет в заключении ближайшие семь лет.

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