Грузовик повредил мост на пересечении дорог «Уссури» и «Хабаровск – Владивосток – Баневурово» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура организовала проверку после поступившего сообщения о повреждении моста на пересечении двух дорог - «Уссури» и «Хабаровск – Владивосток – Баневурово». Установлено, что 29 марта около 00:30 неизвестный водитель фуры, предположительно везший крупногабаритный груз, зацепил элемент конструкции моста. Из-за этого прочность сооружения была нарушена и переправа деформировалась.

- Прокуратура проконтролирует процесс ликвидации последствий ДТП и организации безопасного дорожного движения на этом участке дороги, - рассказали в Уссурийской городской прокуратуре.

Сейчас на мосту установлено ограничение по весу для машин. Виновника ДТП еще разыскивают.

Напомним, ранее стало известно, какой приговор вынесли водителю, устроившему смертельную аварию в Магадане. Мужчина сел за руль под наркотиками и не пропустил пешехода на переходе. На высокой скорости он сбил женщину, которая погибла на месте.

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