Мадам в розыске: скрывавшуюся от закона уроженку Новосибирска задержали в Хабаровске

Объявленную в федеральный розыск женщину задержали полицейские Хабаровска Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Хабаровские правоохранители получили информацию о том, где находится 49-летняя женщина, объявленная в федеральный розыск. Они быстро нашли беглянку и взяли ее под стражу.

Уроженка Новосибирска была подсудимой в деле о незаконном образовании юридического лица. Она должна была явиться в суд, но решила скрыться от стражей порядка. В марте 2023 года ее объявили в федеральный розыск. Суд заочно установил ей меру пресечения – заключение под стражу. Скоро стало известно, что она находится в Хабаровске.

- После получения наводки оперативники быстро задержали женщину в микрорайоне «Большой аэродром», - уточники в УМВД России по Хабаровскому краю.

Беглую преступницу поместили в СИЗО. Там она пробудет до вынесения приговора.

Напомним, ранее в Хабаровске был пойман беглец, который также был объявлен в федеральный розыск. Ему удавалось почти месяц скрываться от правоохранителей.

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