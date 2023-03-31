Ледовые ограничения смягчили в порту Советской Гавани Фото: порт Советской Гавани
В морском порту Советской Гавани смягчили ледовые ограничения. Изменения начали действовать с 00:00 30 марта. Распоряжение, которое вносит правки в документ от 30 декабря прошлого года, подписал Сергей Фомин, капитан порта.
Северо-восточная часть акватории освободилась ото льда, поэтому и принято такое решение. Теперь суда с категориями ледового усиления Ice 2 и Ice 3 могут плавать по водной территории порта под проводкой ледоколов или буксиров с ледовым классом. Суда с категорией Ice 1, без ледовых усилений и буксирно-баржевые составы плавать по акватории не могут вообще.
Самостоятельно ходить они могут в районе Рейда № 1, в бухте Лососина, на подходах, а также рядом с причалами №35 и №35А Маячной бухты.
Напомним, в Советской Гавани появится новая парковка. С этой просьбой к мэру не раз обращались местные жители.
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