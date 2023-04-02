Тела трех убитых людей нашли в бухте на Колыме Фото: скриншот с видео

В Магаданской области со дна бухты Гертнера подняли тела трех убитых ранее людей. Поиски трупов проходили в рамках уголовного дела. Как сообщает СУ СК России по Магаданской области, двое местных жителей 8-9 марта этого года убили девушку, а за несколько дней до этого, двух ее знакомых.

- Следственными органами СУ СК России по Магаданской области расследуется уголовное дело по обвинению двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление), - сообщили в следкоме.

Девушку убили на месте, а тела двух ее знакомых, которые были убиты еще 5 марта на улице Береговой в поселке Снежный, захотели спрятать. Как отметили в ведомстве, поднятые со дна тела были освидетельствованы, и первоначальная версия совершения убийства подтвердилась.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.