Хранили трупы в ванной и утопили свидетельницу убийства: что скрывали двое жителей Магадана в наркопритоне

В магаданском поселке Снежный расследуются обстоятельства жуткого тройного убийства Фото: Скриншот с видео

В магаданском поселке Снежный расследуются обстоятельства жуткого тройного убийства. Двое мужчин хладнокровно застрелили своих знакомых, а затем избавились от свидетельницы преступления. Тела убитых магаданцы пустили на дно бухты Гертнера.

НАРКОПРИТОН

Олег и Антон (все имена изменены - прим. ред.) переодически употребляли наркотики в квартире на Береговой, 10. Частенько сюда захаживали самые разные люди, объединенные запрещенной целью. 5 марта в притон постучались 25-летняя девушка и двое мужчин (26 и 34 года).

Вся эта компания ни в чем себе не отказывала: наркотики, алкоголь, затуманенные рассудки. В таком состоянии Олег что-то не поделил с двумя гостями-мужчинами (мотивы устанавливает следствие). Магаданец сорвался, схватил пистолет и разрядил обойму в знакомых.

Тела Олег и Антон отнесли в ванну и продолжили наркотрип вместе с девушкой. Почему она не убежала - тоже вопрос, на который предстоит ответить следователям. Предварительно, магаданка была в абсолютно невменяемом состоянии.

ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ

Через три дня Олег и Антон смекнули, что девушка может пойти в полицию и рассказать об убийстве. Было решено кончать со свидетельницей, способ выбрали ужасающий. Оставалось выманить магаданку из квартиры. Позвали ее якобы за новой дозой наркотиков.

Олег и Антон привезли девушку в бухте Гретнера. Они проделали дыру во льду, подтащили девушку и силой затолкали ее в ледяную воду. Несмотря на количество алкоголя и наркотиков, магаданка сопротивлялась. Но мужчины не дали ей выбраться и утопили.

Следом за свидетельницей в ту же прорубь сбросили тела убитых в притоне гостей. К тому моменту они пролежали в ванной около трех дней.

ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ

К тому моменту полиция искала 34-летнего мужчину. В правоохранительные органы обратились родственники, которые сказали: «Три дня не выходит на связь, был на черном «Лексусе». Полицейские по своим каналам отработали ориентировку и вышли на тот самый наркопритон, а после - задержали Олега и Антона.

- На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия следователями совместно с криминалистами обнаружены и изъяты значимые доказательства, а также несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Следственной группой проводится комплекс следственных и процессуальных действий, в том числе с участием подозреваемых и свидетелей, направленные на установление всех обстоятельств убийств, а также сбор и закрепление доказательственной базы, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Уголовное дело заведено по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление». В акватории бухты Гертнера идут поиски тел убитых. Магаданцам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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