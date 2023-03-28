Указала на убийцу и потеряла сознание: суд поставил точку в деле о расправе над сотрудницами детского сада в Хабаровском крае

Мужчина утверждает, что не помнит, как не менее семи раз ударил каждую женщину ножом. Фото: t.me/khabarray Фото: Социальные сети

Обвиняемый в жестоком убийстве из поселка Охотск отправится в колонию за зверскую расправу над двумя воспитательницами детского сада в новогоднюю ночь. Напомним, что 32-летний Евгений (имя изменено - прим. ред.) зарезал свою возлюбленную и пожилую женщину. Почему - до сих пор остается загадкой.

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ

Новый 2022 год мужчина встретил вместе со своей 37-летней любимой. Выпили, поели и пошли в гости к 68-летней знакомой. Здесь бокалы снова наполнились алкоголем и что происходило дальше, уже не сможет сказать никто. Единственная зацепка - звонок возлюбленной Евгения в полицию и ее же слова незадолго до смерти: «Это все он».

- Осужденный напал на пожилую женщину, в этот момент его сожительница успела обратиться в полицию. Когда сотрудники прибыли, хозяйка квартиры была мертва. Сожительница осужденного была серьезно ранена, но находилась в сознании. Она указала на мужчину и «отключилась», - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах региона.

Через несколько часов женщина скончалась в больнице. Евгения задержали, уголовное дело завели по статье «Убийство двух лиц». Когда мужчина протрезвел, воспоминания о той жуткой новогодней ночи улетучились. Он утверждает, что не помнит, как не менее семи раз ударил каждую женщину ножом в сердце, аорту, легкие, пищевод, желудок и почки.

РЕАКЦИЯ

- Подсудимый вину признал, однако утверждал, что момент убийства женщин не помнит, поскольку принял лекарственные препараты. Эт было опровергнуто в судебном заседании, - сообщила «КП» - Хабаровск» Валерия Казакова, и.о. официального представителя прокуратуры края.

За плечами Евгения оказались «уголовки» за преступления против собственности. Судимость ни за одно из них он не получил.

- Суд признал мужчину виновным, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Приговор в законную силу не вступил.

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