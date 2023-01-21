Бежала, истекая кровью: житель ЕАО зарезал женщину, которая не заплатила ему за установку забора в селе Самара

Мужчина достал из кармана нож и не менее семи раз ударил жертву в грудь, голову и спину. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю села Амурзет Игорю (имя изменено - прим. ред.) предъявлено обвинение в жестоком убийстве женщины. 49-летний мужчина зарезал знакомую, которая отказалась выдать ему деньги. Труп погибшей нашли на улице.

В ночь с 14 на 15 января Игорь пригласил знакомых и устроил застолье. Пока компания выпивала, мужчина вспомнил о том, что ему должны деньги. Незадолго до он помог знакомой установить забор. Женщина пообещала ему заплатить, но денег так и не дала.

Должница жила в селе Самара, туда-то и направился пьяный Игорь. Женщина приняла неожиданного гостя, но деньги не отдала, как бы тот не требовал. Тогда в ход пошел финальный аргумент: мужчина достал из кармана нож и не менее семи раз ударил жертву в грудь, голову и спину.

Окровавленная женщина выбежала на улицу в поисках помощи. Но полученные раны были очень тяжелыми и не позволили ей добраться до кого-нибудь. Пострадавшая рухнула на снег во дворе дома и умерла. Позже труп женщины заметили местные жители и сообщили в правоохранительные органы.

- Следствием незамедлительно осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, проводится всесторонняя работа по сбору доказательственной базы. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

В областной прокуратуре добавили, что обвиняемый во всем сознался. Мужчине грозит от шести до 15 лет колонии. Расследование уголовного дела продолжается.

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