Покромсал мать с сыном: двойное убийство шокировало жителей Ольгохты в ЕАО

На поиски подозреваемого ушло всего два часа Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Громкое происшествие поразило жителей небольшого села Ольгохта в ЕАО. В квартире дома на Шоссейной было обнаружено два тела с многочисленными ножевыми ранениями.

- Еще живая потерпевшая позвонила своей родственнице и рассказала, что она вся в крови, - рассказала «КП» - Хабаровск» Жанна Крепкогорская, старший помощник прокурора ЕАО по взаимодействию со СМИ.

Прибежавшая на помощь родственница обнаружила шокирующую находку. Она незамедлительно вызвала полицию. Первыми на месте оказались сотрудники МОМВД России по Смидовичскому району ЕАО.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в квартире проживала 69-летняя женщина и ее 37-летний сын. На место происшествия прибыла оперативная группа следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО, а также заместитель прокурора ЕАО и прокурор Смидовичского района.

Полицейским потребовалось всего два часа, чтобы выйти на след подозреваемого.

- Вызов в полицию поступил 5 марта в 14:30, уже в 16:30 подозреваемый в преступлении был задержан. Им оказался 32-летний местный житель. Следователем предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления по статье «Убийство двух и более лиц».

Помещенный в изолятор временного содержания мужчина находился в неадекватном состоянии и всячески отрицал свою причастность к произошедшему. Следствием назначены необходимая психиатрическая экспертиза, а также другие действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование продолжается. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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