Очень переживала и извинилась: учительница математики, назвавшая детей «жертвами аборта», уволилась из школы в Переяславке

Видео с резким высказыванием попало в сеть и моментально наделало шума Фото: Скриншот с видео

Школьный скандал в поселке Переяславка закончился увольнением учительницы по математике. Напомним, что педагог оскорбила учеников, и это попало на видео. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы.

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Скандал произошел в школе №1 во время урока ОБЖ у девятиклассников. Двое мальчишек во время занятия бегали по коридору и кричали, чем мешали соседним классам. Учительница математики вышла, чтобы остепенить школьников, но те успели забежать в кабинет. Педагог вошла в класс и отчитала учеников, это снял один из девятиклассников.

- Дебилы! Жертвы аборта! Я больше ничего не могу вам сказать! Вы носились и орали в четырех классах! - сказала учительница математики.

Видео с резким высказыванием попало в Сеть и моментально наделало шума. Некоторые пользователи считали, что учитель не имеет права оскорблять школьников, как бы те ни выводили из себя. Другие комментаторы были уверены: «Терпению педагогов тоже приходит конец, они ведь - люди».

ИЗВИНИТЕ

- После поднявшегося резонанса учительница очень переживала. Она ушла на больничный, а потом уволилась, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах.

Преподаватель после инцидента принесла извинения перед классом за случившееся. Мальчики, которые нарушили дисциплину, также попросили прощения за свое поведение. Правоохранительные органы завершили проверку.

- В связи с нарушением профессиональной этики педагогического работника прокуратурой района внесено представление директору образовательной организации, которое находится на рассмотрении, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

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