«К учителю нет претензий»: родители встали на защиту педагога после скандала с унижением ребенка в школе Березовки

Мама ученика школы №2 поселка Березовка обвинила педагога в публичных унижениях ребенка. Тематическое фото Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очередной школьный скандал в Хабаровске на деле оказался не таким однозначным. Напомним, что мама ученика школы №2 поселка Березовка обвинила педагога в публичных унижениях ребенка. Однако родители других школьников решительно выступили за учителя и считают ее высококлассным специалистом.

НЕДОЗВОЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Скандал случился во 2 «А» классе. Мама школьника рассказала, что классный руководитель унижала мальчика при всех: придумала ребенку обидное прозвище «Соскин» и не упускала случая вручить ему детскую пустышку. Также женщина сообщила о психологическом давлении на сына. По данному факту прокуратура организовала проверку в школе.

- В ходе проверки будет дана оценка соответствию требованиям действующего законодательства локальных актов образовательной организации, а также соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетней. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель ведомства.

ГРАМОТНЫЙ И ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

С заявлениями мамы школьника не согласны другие родители учеников 2а. Они в один голос заявляют: «У нас претензий к педагогу нет, а рассказанная история - полная выдумка».

- Мой ребенок рассказал, что соску учитель мальчику не давала и таким прозвищем при детях не называла, - рассказал «КП» - Хабаровск» мама одного из учеников класса, пожелавшая сохранить анонимность. - Я с дитем разговариваю каждый день, интересуюсь, как дела, как прошел день. И ни разу ребенок не жаловался на учителя.

- Об учителе скажу, что она очень грамотный специалист, дает знания, ученики от нее выходят сильные! На детей может прикрикнуть, но в том случае, когда их уже совсем не успокоишь. Из уст сестры знаю, что в туалет они выходят даже не спрашивая, просто встают, чтобы не отвлекать других от занятий. А когда были эвакуации школ, учитель лично довозил до дому детей, чтобы они не стояли и не мерзли, - добавила сестра одной из учениц 2 «А» на условиях анонимности.

ПЕРЕВЕЛСЯ

История длится примерно с октября 2022 года. По словам родителей, отчасти провоцировал это сам мальчик, который мог вести себя неподобающим образом.

- По словам детей, на уроках он мог высказаться нецензурной бранью, да и с мамой он разговаривает по-хамски. На какие-либо замечания у него один ответ: «Вы не имеете права». А вот про обязанности свои он не слышал, - поделилась сестра ученицы.

В декабре 2022 года мальчика перевели в другой класс. Его поведением у нового классного руководителя родители учеников 2 «А» не интересовались. Они хотят лишь одного: чтобы мама мальчика оставила в покое учителя.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Галина Николаева, педагог-психолог

- Часто дети могут считать, что их ущемляют и предвзято к ним относятся, поэтому могут с помощью разных уловок пытаться добиться, как им кажется, справедливости, либо мстить. Но бывали случаи в моей практике, когда педагог действительно был негативно сосредоточен на одном ребенке, а остальные дети этого не замечали, потому что просто не понимали тонких манипуляций взрослого человека. В этой ситуации нужно разбираться и смотреть как на работу учителя, так и специалистам пообщаться с ребенком.

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