Прокуратура проверит школу №2 в Березовке, где учителя подозревают в унижении детей

По предварительным данным, педагог насмехалась над школьниками и давила на них психологически. Тематическое фото Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очередной школьный скандал в Хабаровске достиг правоохранительных органов. На этот раз под прицелом оказалась школа №2 Березовки, где учителя заподозрили в публичных унижениях детей. По предварительным данным, педагог насмехалась над школьниками и давила на них психологически.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению администрацией и педагогическим составом образовательного учреждения прав и законных интересов несовершеннолетних, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Она также отметила, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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