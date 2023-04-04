Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Магадане

Де машины пострадали в ДТП в Магадане Фото: Артем КИЛЬКИН

4 апреля в дежурную часть отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Магаданской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома 26/1 по улице Первомайской в Магадане.

Прибывший на место происшествия патруль ГАИ установил, что произошло столкновение автомобиля Toyota Sprinter под управлением 46-летнего гражданина и легкового автомобиля Honda CR-V под управлением 23-летнего местного жителя.

В результате удара транспортным средствам причинены механические повреждения. В аварии никто не пострадал.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 3 апреля в Хабаровске сбили ребенка на Вологодской. Водитель скрылся с места происшествия. Юного пешехода доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД установили, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.