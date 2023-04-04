Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Магадане

Де машины пострадали в ДТП в Магадане
Фото: Артем КИЛЬКИН
4 апреля в дежурную часть отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Магаданской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома 26/1 по улице Первомайской в Магадане.
Прибывший на место происшествия патруль ГАИ установил, что произошло столкновение автомобиля Toyota Sprinter под управлением 46-летнего гражданина и легкового автомобиля Honda CR-V под управлением 23-летнего местного жителя.
В результате удара транспортным средствам причинены механические повреждения. В аварии никто не пострадал.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Напомним, 3 апреля в Хабаровске сбили ребенка на Вологодской. Водитель скрылся с места происшествия. Юного пешехода доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД установили, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте.
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