Фура упала с моста в реку в ходе ДТП в Хабаровском крае

Фура упала с моста в реку в ходе ДТП между в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Магадана

Между Хабаровском и Владивостоком случилась серьезная авария. 4 апреля около 16:15 в районе 77 километра дороги А-370 «Уссури» в районе имени Лазо столкнулись грузовик и пикап.

- По предварительным данным, водитель грузового фургона двигался со стороны города Владивостока в сторону города Хабаровска, водитель легкового пикапа двигался со стороны города Хабаровска в сторону Владивостока, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Автомобили не выдержали боковой интервал, от этого и столкнулись. В итоге фура слетела с моста.

Сейчас на месте ДТП работают оперативники. О пострадавших информации нет, все обстоятельства аварии выясняются. Инспекторы организовали реверсивное движение.

Тем временем в Магадане сотрудники ГИБДД выясняют подробности аварии, случившейся по улице Первомайской. В ДТП никто не пострадал.

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