Мужчина получил удар ножом в живот за просьбу покинуть комнату в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело о покушении на убийство закончили расследовать в Магадане. Трагедия чуть не случилась 8 февраля этого года в доме по Набережной реки Магаданки областной столицы.

- В одной из комнат, принадлежащих потерпевшему, 53-летний пьяный мужчина в ответ на требование освободить жилище, из личных неприязненных отношений, внезапно для потерпевшего ударил его ножом в туловище, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Магаданской области.

Хозяин комнаты смог дать отпор сопернику и сбежать с места происшествия.

Во время следствия нападавший мужчина находился под стражей. Сейчас у специалистов есть достаточно доказательств, уголовное дело отправили для утверждения обвинительного заключения. Нападавшего ждет до 11 лет тюрьмы.

Напомним, полиция Хабаровска ищет мужчину. Он стал свидетелем особо тяжкого преступления.

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