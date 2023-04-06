За поддельную информацию в свидетельстве о рождении осудили рыбака в Магаданской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приговор за использование поддельного свидетельства о рождении вынесли рыбаку Северо-Эвенского района Магаданской области.

- Мужчина предъявил в Охотское территориальное управление Росрыболовства свидетельство о рождении, в котором указаны ложные сведения о его национальной принадлежности к коренным малочисленным народам России, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Побуждения были корыстными: он хотел рыбачить под видом того, что это занятие якобы традиционный образ его жизни.

Поддельное свидетельство ему выдали в районном ЗАГСе. Теперь бывшему сотруднику за это придется заплатить штраф в 25 тысяч рублей, а самому рыбаку ограничили свободу на пять месяцев.

Запись в документе признали недействительной, муниципалитет обязали нарушения устранить.

Ранее в Магадане приезжий устроил поножовщину в кафе. Он поссорился с посетителем и решил ему отомстить.

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