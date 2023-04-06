Мужчина крал одежду в торговом центре Магадана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане поймали воришку, кравшего одежду из торгового центра. 42-летний мужчина приходил в «МореМол», под видом покупателя присматривал спортивную одежду, потом шел в примерочной, надевал на себя и уходил.

- Ущерб от противоправных действий составил свыше 120 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Кражи совершались с июля по сентябрь 2022 года. В августе его задержали сотрудники ТРЦ, когда он пытался вынести полукилограммовую стеклянную банку с мясом камчатского краба.

Заведены уголовные дела за кражу и покушение на кражу. Раньше мужчина уже был в колонии за преступления против собственности, но исправиться не захотел.

Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Дополнительно суд ограничил мужчине свободу на полтора года.

Напомним, за поддельное свидетельство о рождении в Магаданской области осудили мужчину.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.