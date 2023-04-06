Мужчина крал одежду в торговом центре Магадана
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Магадане поймали воришку, кравшего одежду из торгового центра. 42-летний мужчина приходил в «МореМол», под видом покупателя присматривал спортивную одежду, потом шел в примерочной, надевал на себя и уходил.
- Ущерб от противоправных действий составил свыше 120 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Кражи совершались с июля по сентябрь 2022 года. В августе его задержали сотрудники ТРЦ, когда он пытался вынести полукилограммовую стеклянную банку с мясом камчатского краба.
Заведены уголовные дела за кражу и покушение на кражу. Раньше мужчина уже был в колонии за преступления против собственности, но исправиться не захотел.
Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Дополнительно суд ограничил мужчине свободу на полтора года.
Напомним, за поддельное свидетельство о рождении в Магаданской области осудили мужчину.
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