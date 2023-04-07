Ребенка сбил водитель без прав в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Дорожно-транспортное происшествие с ребенком случилось в Хабаровске 7 апреля. Примерно в 17:05 он попал под колеса иномарки.

- Водитель, управляя автомобилем «Toyota» по проспекту 60 лет Октября в районе дома №162/3 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, при выезде с оптовой базы «Многорядов», - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Мальчик 10 лет получил травмы. А у 34-летнего водителя, как оказалось, не было прав.

Полицейские напоминают хабаровчанам о правилах дорожного движения и просят быть взаимовежливыми на дорогах.

А 6 апреля в Хабаровске кто-то на самокате сбил пожилую женщину и уехал с места аварии. Пенсионерка переходила дорогу, самокатчик несся ей навстречу. К счастью, серьезных травм женщина не получила. Ей назначили амбулаторное лечение. Виновника дорожной аварии найти не удалось.

Всего за сутки 6 апреля в Хабаровске произошло 18 ДТП.

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