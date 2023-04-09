Хабаровская прокуратура проверит случай падения ребенка с качели

Девочка сломала позвоночник на сломанной качели в Хабаровске Фото: Telegram/khv_news

Прокуратура Хабаровска проверит обстоятельства инцидента в одном из дворов города. Там на детской площадке 12-летний ребенок получил травму, качаясь на качели. Внезапно у игрового оборудования порвалась одна из цепей держащих сидушку. Девочка вылетела с качели, упала на землю и повредила копчик. Обстоятельства инцидента стали известны со слов очевидцев, вызвавших скорую помощь.

- По поручению прокуратуры Хабаровского края прокуратура Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в сети Интернет информации о падении 12-летней девочки с качели во дворе жилого дома по ул. Световая, 7, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Как стало известно, причиной падения стал неисправный карабин, который вылетел во время качания. Девочку доставили в больницу для оказания помощи. В настоящее время оборудование починили. Оно также стоит во дворе у дома.

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Об этом сообщили очевидцы происшествия (подробнее)

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