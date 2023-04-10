80-летнюю женщину сбила машина в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Водитель Хонды Фит сбил 80-летнюю пожилую женщину в Хабаровске. Машина ехала у дома №17 на улице Юности, когда стала поворачивать направо. Двигаясь в сторону Краснореченской, 37-летний водитель наехал на женщину, переходившую дорогу.
Установлено, что пострадавшая шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель в момент ДТП был трезв.
- В результате аварии пешеход пострадал. Женщину доставили в травмпункт на Волочаевской, 106. Ей назначили амбулаторное лечение, - рассказали в ГИБДД по Хабаровску.
Водитель Хонды Фит передвигался без обязательной страховки. У мужчины 16-летний стаж вождения. В аварии он не пострадал.
Напомним, в Хабаровске произошла крупная авария на мосту трассы «Уссури». На 77 километре дороги «Лексус» выехал на встречную полосу и врезался в фуру. От удара грузовик вынесло в воду. Водитель фуры погиб на месте.
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