80-летнюю женщину сбила машина в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Водитель Хонды Фит сбил 80-летнюю пожилую женщину в Хабаровске. Машина ехала у дома №17 на улице Юности, когда стала поворачивать направо. Двигаясь в сторону Краснореченской, 37-летний водитель наехал на женщину, переходившую дорогу.

Установлено, что пострадавшая шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель в момент ДТП был трезв.

- В результате аварии пешеход пострадал. Женщину доставили в травмпункт на Волочаевской, 106. Ей назначили амбулаторное лечение, - рассказали в ГИБДД по Хабаровску.

Водитель Хонды Фит передвигался без обязательной страховки. У мужчины 16-летний стаж вождения. В аварии он не пострадал.

Напомним, в Хабаровске произошла крупная авария на мосту трассы «Уссури». На 77 километре дороги «Лексус» выехал на встречную полосу и врезался в фуру. От удара грузовик вынесло в воду. Водитель фуры погиб на месте.

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