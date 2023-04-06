Мужчина перевозил химикаты, опасные для экосистемы реки Фото: Скриншот с видео

После ДТП с фурой и «Лексусом» 4 апреля в реку могли попасть химикаты. Напомним, что грузовик упал с моста в реку. В кабине находились двое человек, один пострадал, второй - погиб.

ДТП С ФУРОЙ И «ЛЕКСУСОМ»

Авария произошла на 77 километре трассы «Уссури» около 16:15 часов. Фура ехала в сторону Хабаровска по мосту через реку Хор. Навстречу двигался внедорожник «Лексус». Судя по кадрам момента ДТП, иномарку начало кренить вбок. Внедорожник выехал на «встречку» и влетел в фуру.

От удара «Лексус» отбросило в сторону, грузовик занесло. Предварительно, водитель фуры потерял управление и многотонный большегруз, протаранив ограждение, упал с моста в реку. Пока фура медленно уходила под воду, из кабины смогла выбраться 52-летняя пассажирка. Водитель погиб.

«Лексус» получил серьезные повреждения. После лобового столкновения с фурой внедорожник смяло. Водитель иномарки бросил авто на мосту и скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивает полиция.

ФУРА УПАЛА С МОСТА

Выжившую после жесткого ДТП достали из реки с помощью троса. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Соцсети сообщали, что пострадавшая получила переломы ног. Однако эту информацию опровергли в минздраве региона, заявив, что выжившая находится в общей палате.

Тело 63-летнего водителя искали почти сутки. 5 апреля водолазы осмотрели искореженную кабину фуры, мужчина находился внутри. Грузовик вытащили из реки и не досчитались груза. Удалось выяснить, что мужчина перевозил около 17 тонн химикатов, опасных для экосистемы реки.

- На место происшествия выехала оперативная бригада для проведения анализа качества питьевой воды. Специалисты произведут забор воды из частных колодцев, центральных источников водоснабжения и реки Хор в черте поселка Хор. О результатах лабораторных исследований будет сообщено по их готовности, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотренадзора по Хабаровскому краю.

Фура принадлежала юридическому лицу, водитель - не житель Хабаровского края.

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