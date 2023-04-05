Авария случилась около 16:15 часов в районе поселка Новостройка Фото: Скриншот с видео

В ДТП с «Лексусом» в Хабаровском крае появились подробности. Напомним, что внедорожник на мосту врезался в фуру 4 апреля. Грузовик упал в реку, пострадал один человек, второй исчез.

Авария случилась около 16:15 часов в районе поселка Новостройка. Грузовик ехал в сторону Хабаровска, внутри, предварительно, находились водитель и пассажирка. На мосту через реку Хор им навстречу мчался внедорожник «Лексус». Иномарку начало кренить вбок, из-за чего произошло столкновение.

Удар был жестким, судя по кадрам очевидцев, «Лексус» отбросило в сторону. Большегруз занесло и водитель потерял контроль над многотонной фурой. Грузовик снес ограждение и рухнул с моста в реку Хор. Постепенно машину ушла под воду, о состоянии водителя «Лексус» не сообщается.

На место прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД. Пассажирка фуры выжила, ее достали из реки с помощью троса и доставили в больницу. Судьба водителя фуры остается неизвестной. 4 апреля на место ДТП прибыли две группы водолазов. Предварительная разведка показала, что разлива топлива нет.

- В течение дня 5 апреля совместно с краевыми спасателями они проведут обследование реки и автомобиля с целью поиска второго человека и последующего извлечения автофургона из воды. Обстоятельства происшествия устанавливаются следственными органами и сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

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