Буквально через пару секунд после столкновения фура оказалась в реке. Фото: скриншот с видео.

В районе имени Лазо днем 4 апреля произошло страшное ДТП. «Лексус» въехал в грузовик и тот сорвался с моста в реку. На месте работают спасатели и правоохранительные органы. В распоряжении редакции «КП» - Хабаровск» появилось видео момента столкновения автомобилей.

Судя по кадрам, изначально «Лексус» ехал по своей полосе, но приблизившись к грузовику, машина неожиданно сделала крен в сторону фуры, задела ее и продолжила движение вперед по инерции. От удара водитель грузовика не смог справиться с управлением на узком мосту и, протаранив забор на мосту, сорвался вниз. Фура постепенно ушла под воду.

- По предварительным данным, водитель фургона двигался со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, а водитель легкового авто двигался в обратном направлении. Сведения о пострадавших, а также все обстоятельства ДТП устанавливаются, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.

В сети распространяется информация о якобы спасении пассажирки грузовика и о работах по поиску водителя фургона. Однако пока официальных комментариев от ведомств не поступало. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в то же время смертельное ДТП произошло в Советско-Гаванском районе. В районе спуска «Тещин язык» автомобиль вылетел в кювет и загорелся. Один человек погиб, второй отправлен в районную больницу.

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