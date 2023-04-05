5 апреля подводники обследовали кабину грузовика Фото: Скриншот с видео

В Хабаровском крае нашли 63-летнего водителя, который рухнул в реку вместе с фурой. Напомним, что мужчина и 52-летняя пассажирка попали в жесткую аварию. В большегруз врезался «Лексус».

ДТП С «ЛЕКСУСОМ» И ФУРОЙ

Авария произошла 4 апреля В районе 77 километра трассы «Уссури». Фура мчалась в сторону Хабаровска, около 16:15 часов грузовик заехал на мост через реку Хор. Навстречу двигался «Лексус».

Момент ДТП фуры и «Лексуса» попал на видео. Судя по кадрам, внедорожник сначала ехал по своей полосе, затем вылез на «встречку». Столкновение было неизбежно: иномарку отбросило в сторону, грузовик занесло.

Предварительно, водитель большегруза потерял управление. Многотонная фура протаранила ограждение и рухнула с моста в реку. Грузовик частично ушел под воду.

ФУРА УПАЛА С МОСТА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Пассажирка грузовика выжила, ее вытащили из реки с помощью троса. Женщина получила травмы, сейчас она находится в больнице. Информацию о том, что у нее переломаны ноги, опровергли.

- Женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую помощь, пациентка в общей палате. Информация о том, что она попала в реанимацию, а также, что у нее переломы обеих нижних конечностей, недействительная, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе минздрава региона.

Водителя фуры водолазы и спасатели искали почти сутки. 5 апреля подводники обследовали кабину грузовика. В ней нашли труп мужчины.

- Водолазы грамотно закрепили тросы к грузовику, «концы» вынесли на берег. С помощью тягача «Лесовик» с лебедкой вытащили автомобиль из воды, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

Водитель «Лексуса» скрылся с места аварии, его разыскивает полиция. Фура принадлежит юридическому лицу.

- Водитель фуры - житель другого региона, о его родстве с пострадавшей пока неизвестно, - сообщила Анастасия Зайцева, старший госинспектор группы пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю.

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