В фуру врезался «Лексус» Фото: Скриншот с видео

Появились данные о состоянии пострадавшей в ДТП с фурой и «Лексусом» 4 апреля. Напомним, что грузовик упал с моста в реку Хор. В кабине находились двое человек.

ДТП С ФУРОЙ И «ЛЕКСУСОМ»

Авария случилась на 77 километре трассы «Уссури». Фура ехала в сторону Хабаровска, ей на встречу мчался «Лексус». Момент ДТП попал на видео. Судя по кадрам, внедорожник выехал на «встречку» и влетел в большегруз.

От удара грузовик занесло и он упал с моста в реку. Пассажирка выжила, ее в тот же день достали из воды с помощью троса. Водителя фуры искали почти сутки. Его тело нашли в кабине 5 апреля.

ФУРА УПАЛА С МОСТА

В соцсетях сообщалось, что 52-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Якобы женщина лежит в реанимации с переломами обеих ног. Информация оказалась недостоверной.

- Женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую помощь, пациентка находится в общей палате. Информация о том, что она попала в реанимацию, а также, что у нее переломы обеих нижних конечностей, недействительная, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе минздрава региона.

Водитель «Лексуса» сбежал с места аварии. Его разыскивает полиция.

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