Озеленители выкорчевывают пни в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Озеленители Хабаровска приступили к работам по выкорчевыванию пней. Они остаются от срубленных деревьев и портят внешний облик города. К майским праздникам планируется полностью избавиться от пней в черте Хабаровска.
Бригады Горзеленстроя наводят порядок на Муравьева-Амурского, а также на Ленина. Появление пней связано с работами по омолаживающей обрезке и санитарной вырубке деревьев в зимний период. Из-за того, что почта была промерзлой, выкорчевать их сразу не представлялось возможным.
- Чтобы выкопать небольшой пень ручным способом, нужно примерно полчаса. На деревья, которым больше 60 лет, может уйти целый час. Сейчас мы подготавливаем к работе трактор-корчеватель, с его помощью работа пойдет быстрее, - рассказала Инга Хасанова, мастер участка МБУ «Горзеленстрой».
Через две недели озеленители приступят к высадке саженцев и кустарников на местах вырубки. Взамен старых растений посадят в два раза больше деревьев. Ко дню города в Хабаровске также высадят миллион цветов. Они украсят все пять районов города.
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