За убийство по неосторожности осудили жителя Магаданской области
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Среднеканском районе вынесли приговор 39-летнему мужчине. Он обвиняется в убийстве по неосторожности. Приговор ему вынесли присяжные.
Преступление произошло два года назад, в январе 2021 года в поселке Омсукчан. Мужчина гостил у приятеля, они выпивали. В это время в квартиру пришел подсудимый и набросился на оппонента с молотком. Экспертиза насчитала минимум 25 ударов. Причиной такого поступка стала месть.
- От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Свою вину мужчина признал частично. Его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима.
Напомним, в Магаданской области поймали преступника-рецидивиста. На вечеринке у друзей мужчина напился, в гневе набросился на знакомую и начал ее избивать. Выяснилось, что конфликт у друзей произошел на пустом месте.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru