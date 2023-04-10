За убийство по неосторожности осудили жителя Магаданской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Среднеканском районе вынесли приговор 39-летнему мужчине. Он обвиняется в убийстве по неосторожности. Приговор ему вынесли присяжные.

Преступление произошло два года назад, в январе 2021 года в поселке Омсукчан. Мужчина гостил у приятеля, они выпивали. В это время в квартиру пришел подсудимый и набросился на оппонента с молотком. Экспертиза насчитала минимум 25 ударов. Причиной такого поступка стала месть.

- От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Свою вину мужчина признал частично. Его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима.

Напомним, в Магаданской области поймали преступника-рецидивиста. На вечеринке у друзей мужчина напился, в гневе набросился на знакомую и начал ее избивать. Выяснилось, что конфликт у друзей произошел на пустом месте.

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