Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 апреля 2023 9:31

За убийство по неосторожности осудили жителя Магаданской области

Он забил знакомого до смерти
Василина ВАСИЛЬЕВА
За убийство по неосторожности осудили жителя Магаданской области

За убийство по неосторожности осудили жителя Магаданской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Среднеканском районе вынесли приговор 39-летнему мужчине. Он обвиняется в убийстве по неосторожности. Приговор ему вынесли присяжные.

Преступление произошло два года назад, в январе 2021 года в поселке Омсукчан. Мужчина гостил у приятеля, они выпивали. В это время в квартиру пришел подсудимый и набросился на оппонента с молотком. Экспертиза насчитала минимум 25 ударов. Причиной такого поступка стала месть.

- От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Свою вину мужчина признал частично. Его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима.

Напомним, в Магаданской области поймали преступника-рецидивиста. На вечеринке у друзей мужчина напился, в гневе набросился на знакомую и начал ее избивать. Выяснилось, что конфликт у друзей произошел на пустом месте.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.