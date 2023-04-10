Дать взятку участковому пытался предприниматель из Магаданской области Фото: СК Магаданской области

В Магаданской области следователи закончили работать над делом о даче взятки. В преступлении обвиняют 49-летнего директора золотодобывающей компании.

- 25 мая 2022 года он передал в административном здании поселка Оротукан через посредника папку с документами и взяткой в 50 тысяч рублей, предназначенной участковому за непринятие мер по регистрации и проверке обнаруженного им факта незаконных разработки и добычи промышленного золота, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Полицейский тут же рассказал об этом руководству.

Пока шло следствие, на имущество предпринимателя наложили арест. Сейчас у следователей достаточно доказательств, чтобы утвердить обвинительное заключение.

Напомним, жителя Магаданской области осудили за убийство по неосторожности. Он забил знакомого до смерти молотком. Причиной такой зверской расправы стала месть. Суд вынес приговор.

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